Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Wiedererkannter Dieb in Haft

Berlin-Mitte (ots)

Die Bundespolizei nahm am Donnerstag einen wiederkannten Dieb im Berliner Hauptbahnhof fest. Ein Richter ordnete am Freitag Untersuchungshaft an.

Bereits am vergangenen Montag wurde ein Reisender Opfer eines Diebstahls. Während sich der 86-jährige Pfälzer im WC-Center aufhielt, entwendete der bis dahin unbekannte Mann unbemerkt den hinter ihm stehenden Koffer. Die Bundespolizei nahm die Diebstahlsanzeige auf und sicherte Videodaten des Täters, auf denen er das WC-Center mit dem gestohlenen Koffer verließ. Am Donnerstag erkannte eine Beamtin den Dieb wieder und nahm ihn fest. Dabei führte der 39-Jährige den gestohlenen Koffer bei sich, der persönliche Gegenstände des Täters enthielt. In seiner Jacke befand sich zudem ein griffbereites Teppichmesser, das der rumänische Staatsangehörige nach eigenen Angaben auch während des Diebstahls des Koffers am Montag bei sich trug.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen gegen den Mann ein, der ohne Wohnsitz im Bundesgebiet ist. Am Freitag wurde er einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

