Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Airbags lösen bei Auffahrunfall aus

Schwelm (ots)

Eine 32-jährige Schwelmerin war am Sonntagmittag mit ihrem Seat auf der Hauptstraße in Richtung Möllenkotter Straße. Sie bemerkte zu spät, dass die vor ihre fahrende 58-jährige Ford-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf. Nach dem Zusammenstoß lösten die Airbags des Seats aus, wodurch sie leicht verletzt wurde. Sie und die beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder (2/1) wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

