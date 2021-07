Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau leistet Widerstand

Obernheim-Kirchenarnbach (ots)

Eine 31-jährige Frau aus Hessen hat sich am Samstagmittag mit der Polizei angelegt. Vorausgegangen war die Meldung, dass eine nackte Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm durch den Ort läuft. Auf Ansprache der Beamten reagiert, die unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Frau, aggressiv und versucht zu fliehen. Die Dame kann zu ihrem eigenen Schutz festgenommen werden. Gegen die Festnahme leiste sie massiven Widerstand und verhält sich hochaggressiv. Im weiteren Verlauf muss das Distanz-Elektro-Impulsgerät (DEIG) gegen die Dame angewendet werden. Nachdem ein Bereitschaftsrichter die Entnahme einer Blutprobe angeordnet hat, wird die Frau in einer Fachklinik untergebracht. Das Kleinkind wird vom Jugendamt in Obhut genommen. Weiterhin werden bei der Frau Betäubungsmittel aufgefunden. |pilan

