POL-EN: Gevelsberg- Unbekannte brechen in Garage ein

Schwelm (ots) - Am Freitag brachen Unbekannte zwischen 04:30 und 09:50 Uhr in eine Gaststätte in der Nordstraße ein. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu der Gaststätte. Im Gastraum öffneten sie gewaltsam einen dort stehenden Spielautomaten auf und entwendeten den Behälter mit Bargeld. Täterhinweise liegen nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

