Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Körperverletzung nach Beziehungsstreit in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Körperverletzung zwischen einem Paar kam es am Donnerstag gegen 09:40 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Mercedesstraße in Sindelfingen. Eine 47-Jährige wollte zunächst diverse Alkoholika mit der Kreditkarte ihres 60-jährigen Lebensgefährten an der Supermarktkasse bezahlen. Da dieser Bezahlvorgang aus bislang unbekannten Gründen scheitertet, schlug die 47-Jährige ihrem Partner vermutlich aus Wut über diesen Umstand mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Alarmierte Polizeibeamte stellten im Rahmen der Anzeigenaufnahme fest, dass beide Beteiligte alkoholisiert waren. So ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Frau einen Wert von rund 0,5 Promille, der 60-Jährige hatte bereits einen Wert von über 1,3 Promille. Die 47-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell