Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste in der Nacht zum Donnerstag ein 42 Jahre alter Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein Streit zwischen ihm und seinem 38-jährigen Kontrahenten eskaliert war. Die beiden Männer sollen zuvor bereits in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Herrenberg gestritten haben. Nachdem diese schloss, verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Bahnhofsvorplatz, wo der 38-Jährige den 42-Jährigen zu Boden geschlagen haben soll. Anschließend soll er weiter auf den 42-Jährigen in Richtung des Kopfes und des Oberkörpers eingeschlagen und getreten haben. Der 38-Jährige musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Herrenberg verbringen. Am Mittwochmorgen wurden er auf freien Fuß entlassen.

