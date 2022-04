Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfall zwischen Lkw und Pkw - Unfallhergang unklar

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Mini Cooper kam es am Mittwochmittag gegen 13:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundessstraße 10 und der Kreisstraße 1648 in Vaihingen an der Enz. Ein 62-jähriger Lkw-Lenker befuhr die Bundesstraße 10 von Stuttgart kommend und fuhr bei "grün" in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit stand eine 44-Jährige mit ihrem Mini Cooper an der Ampel. Diese wollte von der Straße "Im Mühlkanal" kommend, die Kreuzung in Richtung Rosswag passieren. Auch sie sei bei "grün" in den Kreuzungsbereich eingefahren. Letztlich kam es auf der Kreuzung zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall erlitt die 44-Jährige leichte Verletzungen, sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mini Cooper war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz mit zwei Einsatzfahrzeugen an die Unfallstelle. Wegen des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

