Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Kind auf Fahrbahn gelaufen und Radfahrer gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem fünf Jahre alten Kind und einem 65-jährigen Radfahrer kam es am Mittwoch gegen 17:00 Uhr in der Haffnerstraße in Marbach am Neckar. Der Fünfjährige lief, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Der heranfahrende Radfahrer konnte dem Kind noch ausweichen, kam jedoch in der weiteren Folge ins Schlingern und zu Fall. Beim Sturz kollidierte der Radfahrer mit einem geparkten Audi. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, zudem entstand ein Unfallschaden von rund 500 Euro.

