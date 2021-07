Polizei Köln

POL-K: 210712-3-K Aktueller Einsatz: Raubüberfall auf Hauptstelle der Kreissparkasse am Neumarkt - Ergänzende Täterbeschreibung

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom heutigen Tag

Nach ersten Zeugenaussagen wird die Täterbeschreibung wie folgt ergänzt:

- Schwarze Pistole

- Braune Perücke

- Bomberjacke

- Dunkel gekleidet

- Etwa 30- 35 Jahre alt

- Weißer Jutebeutel

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (as/rr)

