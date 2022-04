Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte am Donnerstag mit fünf Fahrzeugen und 33 Wehrkräften in die Maybachstraße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem gegen 11:00 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung ein Feuer, welches auf den Wohnraum übergriff. Die 35-jährige Bewohnerin wurde durch den in die Wohnung ziehenden Rauch auf den Brand aufmerksam und verließ sofort ihre Wohnung. Auch die anderen Hausbewohner konnten das Gebäude unbeschadet verlassen. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, sodass es nicht auf weitere Wohnungen übergriff. Die Wohneinheit im Stock über dem Brandherd ist aufgrund der Rauchentwicklung derzeit unbewohnbar. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 100.000 Euro ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell