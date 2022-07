Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall - Alleinunfall mit vier verletzten Personen

Hattingen (ots)

Am Samstagabend, dem 02.07.2022, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Sprockhöveler mit drei weiteren männlichen Insassen (1x 16 Jahre und 2x 20 Jahre alt) in einem Pkw BMW 1er, die Felderbachstraße in Hattingen, in Fahrtrichtung Norden. In Höhe der Hausnummer 102 kam das Fahrzeug aus bisher nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Baum, kollidierte dann mit einer Mauer und überschlug sich, sodass der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurden eine Person schwer und drei Personen leicht verletzt. Alle Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

