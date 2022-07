Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Auffälliger Fiat gestohlen- Zeugen gesucht

Wetter (ots)

In der Nacht zu Freitag entwendete ein unbekannter Täter einen an der Vogelsanger Straße geparkten Fiat. Die Eigentümerin wurde gegen 01:00 Uhr von einem lauten Motorengeräusch geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie noch beobachten, wie eine ihr unbekannte Person mit ihrem Fiat 500 in Fahrtrichtung Hagen davon fuhr. Es handelt sich um einen Fiat 500 ABARTH in auffällig grüner Farbe. Die linke als auch die rechte Fahrzeugseite ist mit einem "ABARTH" Schriftzug in schwarz versehen. Auf der Motorhaube befindet sich ein Aufkleber, der einen Skorpion abbildet. Dieser ist ebenfalls schwarz. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können. Hinweise unter der Telefonnummer 02335-9166 7000.

