Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Alarmanlage bei Einbruch ausgelöst

Schwelm (ots)

Am Freitag kam es im Astrid-Lindgren-Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 04:30 Uhr wurde der Einbruchalarm ausgelöst. Die eingetroffene Polizei konnte auf der Gebäuderückseite ein eingeschlagenes Terrassenfenster und Hebelmarken an der Terrassentür feststellen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch in dem Haus befanden wurde das Haus zunächst umstellt und dann durchsucht. Bei der Absuche stellte sich heraus, dass das gesamte Untergeschoss von den Einbrechern durchsucht wurde, Personen konnten jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell