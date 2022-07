Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 01.07.2022 um 15:15 Uhr befährt eine 57-jährige Dorstenerin mit ihrem Pkw Jeep die Straße Hoppe in Fahrtrichtung Wittener Straße. In Höhe der Kreuzung zur Silscheder Straße bemerkt sie zu spät, dass eine vor ihr fahrende, 41-jährige Dortmunderin ihren Pkw BMW aufgrund Rotlicht zeigender LZA abbremst und fährt auf. Hierbei wird die Dortmunderin leicht verletzt. Sie wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 700,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell