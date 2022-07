Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am Samstag, dem 02.07.2022, gegen 15:33 Uhr, beabsichtigte ein 26-jähriger Dauneraner mit seinem Pkw (Ford) auf der Hattinger Straße 121, in Schwelm, in eine Auffahrt einer Tankstelle abzubiegen. Dabei übersah dieser einen 55-jährigen Sprockhöveler auf einem Leichtkraftrad (Honda). Es kam zum Unfall woraufhin der Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des 55-jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

