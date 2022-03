Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand eines Pferdestalls: Polizei sucht Zeugen

Porta Westfalica (ots)

Nach dem Brand eines Pferdestalls in Lerbeck haben die Ermittler der Polizei die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Hinweisen zufolge wurden zwei Jungen im Bereich der Feuerstelle beobachtet. Nun hoffen die Kriminalbeamten auf weitere Hinweise.

Nachdem das Feuer in der Gottfried-Keller-Straße gegen 17.20 Uhr festgestellt und gemeldet wurde, konnte die Feuerwehr den Brand des Pferdeunterstandes schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Kurz nach Entdeckung der Flammen beobachteten mehrere Zeugen unabhängig voneinander im Bereich der Brandstelle zwei Kinder beziehungsweise Jugendliche, die sich mit ihren Fahrrädern entfernten. Eins der beiden Räder wird hierbei als auffällig hellgrün beschrieben. Ob die Jungs im Zusammenhang mit dem Brand stehen oder es sich selbst Zeugen um Zeugen handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittler der Polizei interessieren sich für verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pferdekoppel am Mittwochnachmittag. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell