Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lübbecke (ots)

Beim Unfall zwischen einem Autofahrer (86) und einem Rollerfahrer wurde am Kreisel Niederwall / Niedertorstraße am frühen Mittwochabend ein 43 Jahre alter Mann verletzt.

Der Lübbecker hatte den Erkenntnissen der Polizei zufolge mit seinem Kleinkraftrad gegen 17.35 Uhr den Niederwall von der Berliner Straße kommend (B 239) in Richtung der Niedertorstraße hin befahren. Zeitgleich befand sich hinter ihm ein 86-jähriger Lübbecker in einem Opel. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Niedertorstraße kam es zum Auffahrunfall zwischen den Verkehrsteilnehmern, wodurch der 43-Jährige mit dem Roller stürzte und sich Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung ins Lübbecker Krankenhaus, der Opel-Fahrer und eine sich ebenfalls im Wagen befindliche Mitfahrerin blieben unverletzt. Erst am selben Tag war der Senior durch einen Sachschadensunfall in der Straße Danzelstätte aufgefallen. Bei diesem war er mit seinem Wagen gegen zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellte Autos geraten.

