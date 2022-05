Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme im Bahnhof Breyell

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Am Montagabend, 9.Mai 2022 um 19:40 Uhr, wurde durch eine Streife der Bundespolizei in der Regionalbahn 13 von Viersen nach Venlo, auf Höhe des Bahnhofs Breyell, ein 24-jähriger Pole kontrolliert. Bei einer Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Bamberg zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung ausgeschrieben ist. Auf Grund des Haftbefehls muss der Verurteilte eine Geldstrafe in Höhe von 2.070 Euro bezahlen oder ersatzweise eine 69-tägige Haftstrafe verbüßen. Da die Person die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde Sie zur Dienststelle in Kempen mitgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Willich gebracht.

