BPOL NRW: Bundespolizei nimmt dreifach gesuchten Reisenden am Flughafen Düsseldorf fest

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (09.05.2022) verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen türkischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Zonguldak/Türkei vorstellte. Gegen den 54-Jährigen lagen gleich drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Köln aus den Jahren 2018 und 2019 wegen insgesamt dreizehnfachen Erschleichens von Leistungen vor. Der Mann wurde im Jahr 2016 zu einer Geldstrafe in Höhe von 110 Euro, im Jahr 2017 zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro und im Jahr 2018 zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten rechtskräftig verurteilt. Die Bundespolizisten eröffneten dem in Köln lebenden Mann den Haftbefehl und übergaben ihn an die Justizbehörden.

Nur etwa eine halbe Stunde später nahmen die Beamten einen weiteren Reisenden, der zur Fahndung ausgeschrieben war, fest. Der ebenfalls türkische Staatsangehörige wurde hingegen zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/Türkei vorstellig. Hierbei stellten die Bundespolizeibeamten fest, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den im Januar dieses Jahres Verurteilten erlassen wurde. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 280 Tagen konnte der in Hilden wohnhafte Mann, dank seiner Verwandtschaft, abwenden, indem die Geldstrafe in Höhe von 9.800 Euro für ihn beglichen wurde. Im Anschluss setzte der Mann seine Reise fort.

