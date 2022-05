BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Mann am Bahnhof Greven

Flughafen Köln/Bonn (ots) - Am Freitag, den 6. Mai 2022 gegen 22:00 Uhr nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 43-Jährigen fest. Der türkische Staatsangehörige war aus Sophia nach Köln gereist und befand sich in der Einreisekontrolle, als die Bundespolizisten eine Fahndungsabfrage durchführten und dabei auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster stießen. Diese hatte den Mann am 21. ...

