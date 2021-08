Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Tierquälerei in Ochtendung

Ochtendung (ots)

Am 01.04.2021 und am 20.08.2021 kam es in dem Tatzeitraum von 08:00 Uhr bis 20:30 Uhr in Ochtendung, vermutlich in der Nähe der Hauptstraße, jeweils zu Misshandlungen eines Katers. Bei dem Tier handelt es sich um einen grau-braun-schwarz getigerten Kater. Der Kater erlitt dabei multiple oberflächliche Hautverletzungen, sowie ein Hämatom. Die Hautwunden wurden durch Verbrennungen bzw. durch das Übergießen mit Teer- oder Kerzenwachs verursacht.

Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

