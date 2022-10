Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Exhibitionist, Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Westhausen: Mit Rettungswagen aufgefahren

Als am Freitag gegen 16 Uhr eine 38-Jährige ihren Skoda an der Einmündung der B290 zur B29 abbremsen musste, erkannte dies eine nachfolgende 20-jährige Rettungswagenfahrerin zu spät und fuhr. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Beim Einbiegen vom Kocherburgweg nach links in den Kutschenweg übersah am Samstag, gegen 11 Uhr eine 41-jährige VW-Fahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden 37-jährigen Seat-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es anschließende zur Kollision, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Exhibitionist - Zeugenaufruf

Am Freitag wurde eine 29 Jahre alte Frau Opfer eines Exhibitionisten. Der bislang Unbekannte Mann hatte die Frau gegen 18 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Stauffenbergring und der Georg-Elser-Straße angesprochen und ihr sein Handy gezeigt auf dem ein Film mit sexuellen Handlungen abgespielt wurde. Hierbei hatte er sein Geschlechtsteil entblößt und manipulierte daran. Als die Frau mit der Polizei drohte, flüchtete er in Richtung LEA. Der Exhibitionist wird als etwa 1,70 Meter beschrieben mit kurzen schwarzen Haaren, schwarzem Hoodie mit der Aufschrift "EMP" und blaue Jeans. Von der Geschädigten wird er als Araber bzw. Syrer beschreiben. Weitere Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Jagstzell: Rückwärts aufgefahren

Am Samstag übersah ein 75-jähriger Opel-Fahrer beim Ausparken auf einem Friedhofparkplatz in der Crailsheimer Straße einen hinter ihm haltenden VW eines 22-Jährigen. Beim Zusammenprall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Rainau: Trunkenheitsfahrt und Widerstand

Am Sonntag gegen 1 Uhr fiel ein Ford auf der B290 zwischen Frankenreute und der Abzweigung Schwabsberg aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Polizeistreife auf. Trotz Anhaltesignale reagierte der 48-Jährige nicht. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er jedoch letztendlich in Westhausen "In der Waage" einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei eine deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest knapp anderthalb Promille. Als bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet wurde, setzte er sich erheblich zur Wehr, so dass die eingesetzten Polizisten ihn zu Boden brachten und ihm Handfesseln anlegten. Der 48-Jähige wurde anschließend zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Schwäbisch Gmünd: Parkplatzrempler

Beim Einfahren in eine Parklücke auf einem Supermarktparkplatz in der Eutighofer Straße streifte am Samstag gegen 16 Uhr ein 88-jähriger Fiat -Fahrer einen dort abgestellten Suzuki einer 43-Jährigen. Der Schaden beläuft sich hierbei auf etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Rücklicht beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde das linke Rücklicht von einem in der Freiligrathstraße parkenden Opel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

