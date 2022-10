Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach Auseinandersetzung an der Kampstraße gesucht - 19-Jähriger durch Messerstich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1075

In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. Oktober) ist es an der Kampstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein Streit, der offenbar in einer Diskothek seinen Anfang nahm, verlagerte sich auf die Straße und endete für einen 19-Jährigen aus Iserlohn in einem Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten kurz vor 1 Uhr zwei Personengruppen in einer Diskothek an der Kampstraße zunächst verbal aneinander, woraufhin sie vom Sicherheitspersonal der Örtlichkeit verwiesen wurden. Unmittelbar nach dem Verlassen der Diskothek seien der 19-Jährige und einer seiner Begleiter von einer etwa siebenköpfigen Gruppe verfolgt und angegriffen worden. Durch Faustschläge sei der Iserlohner zu Boden gefallen. Auf dem Boden liegend trat mindestens einer der Täter auf den 19-Jährigen ein und stach mit einem Messer zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Nach Zeugenangaben war der Haupttäter ca. 19 Jahre alt, 175 cm groß, dunkel gekleidet und trug eine schwarze Kappe. Einen weiteren Tatbeteiligten beschreiben sie als: 19 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkles kurzes Haar, hatte einen Bart und war schwarz gekleidet.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell