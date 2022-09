POL-DO: Polizei sucht EC-Karten Betrüger mit Lichtbildern

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1070 In der Nacht zu Donnerstag (29. September) haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Schulgebäude an der Rheinischen Straße an der Einmündung zur Unionstraße mehrere elektronische Geräte entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Den ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, an ...

