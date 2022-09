Polizei Dortmund

POL-DO: Einbrecher entwenden elektronische Geräte aus Schulgebäude - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1070

In der Nacht zu Donnerstag (29. September) haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Schulgebäude an der Rheinischen Straße an der Einmündung zur Unionstraße mehrere elektronische Geräte entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Den ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, an der westlichen Seite des Gebäudes eine Tür auf und gelangten so in die dahinter befindlichen Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie und entwendeten die elektronischen Geräte. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. September (zwischen 22 und 8 Uhr) hatte es einen Einbruch in die Schule gegeben. Hier gelangten der oder die Täter offenbar über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen ist auch die Frage, ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in den beiden Tatzeiträumen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im dortigen Bereich beobachtet haben. Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell