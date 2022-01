Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad aus Keller gestohlen

Plettenberg (ots)

Zwischen Montagmittag und Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der "Dürerstraße" ein. Die Täter brachen dazu ein Vorhängeschloss auf. Aus dem Abteil entwendeten sie ein orangenes Mountainbike der Marke "Cube". (schl)

