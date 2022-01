Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomaten gesprengt

Schalksmühle (ots)

Mittels eines "Böllers" versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße Mollsiepen zu sprengen. Ein Anwohner hörte gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall und schaute aus dem Fenster. Er sah zwei schwarz gekleidete Männer in Richtung des Spielplatzes am Eschenweg davon laufen. Durch die Detonation wurde der Automat von der Wand gerissen und beschädigt. Die Täter erlangten jedoch keinen Zugriff auf den Inhalt des Automaten. Polizeibeamte fanden Reste von einem oder mehreren Böllern. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. (schl)

