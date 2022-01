Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fenster und Tür von Wohnhaus beschädigt

Hemer (ots)

Unbekannte beschädigten gleich zwei Mal das Haus einer 84-jährigen in der Straße "Im Bockeloh". Am Mittwochmorgen warfen sie, zwischen 07:00 und 11:30 Uhr, zunächst vermutlich einen kleineren Stein gegen ihr Küchenfenster. Dadurch entstand ein Riss. Am Abend, gegen 19:00 Uhr, hörte die Seniorin dann ein Klopfen an ihrer Haustür. Als sie Nachschau hielt, stellte sie einen frischen großen Farbfleck an der Tür fest. Von den Tätern war nichts mehr zu sehen. Hinweise können unter 02372-9099-0 an die Polizeiwache Hemer gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell