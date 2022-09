POL-DO: Bus und Haltestelle in Dortmund-Scharnhorst beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1066 Mehrere durch Kratzer beschädigte Autos stellte die Polizei am Sonntagabend (25.9.) auf dem Hengstenbergweg in Dortmund-Wickede fest. Ersten Zeugenangaben zufolge haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16 und 18.45 Uhr insgesamt sieben in einer Reihe geparkte Autos zerkratzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat ...

