Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall durch Hindernis auf der Fahrbahn

Zeugenaufruf

Remagen (ots)

Gegen 12:10 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die L 79 aus Richtung Birresdorf kommend, in Fahrtrichtung Remagen. Kurz vor einer Kurve, ca. 300 Meter vor der Einmündung zur K 39 (Am Paradies) lag, nach Angaben des Fahrzeugführers, ein größerer Gegenstand (Leitpfosten) auf der Fahrbahn, welchem er ausweichen musste und deshalb nach rechts in den Graben fuhr. Der Pkw wurde so beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden anzunehmen ist Ein weiterer, nachfolgender Pkw überfuhr dann das Hindernis auf der Fahrbahn, an diesem Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden. Zur Ermittlung des Sachverhaltes fragt die Polizei Remagen, wer am Sonntag in der Mittagszeit, an der beschriebenen Örtlichkeit, entsprechende Beobachtungen gemacht hat. Lag der Leitpfosten auf der Fahrbahn, gab es kurz vorher eventuell ein Unfallereignis, welches der Polizei noch nicht bekannt ist? Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Fahrer eines weißen Fahrzeuges mit Firmenaufdruck als möglicher Unfallzeuge genannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen, Tel. 02642-9382-0.

