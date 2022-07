POL-BS: Zwei Fahrraddiebe mit gestohlenem Pedelec entlarvt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Lehndorf 28.07.2022, 17.30 Uhr Aus der Handtasche entwendeten die Täter das Portemonnaie. Am frühen Donnerstagabend war eine 76-jährige Braunschweigerin in einem Supermarkt zum Einkaufen. Hierbei trug sie ihre Handtasche über ihrer Schulter. Als sie sich bereits im Ausgangsbereich des Marktes befand, bemerkte sie, wie scheinbar jemand von hinten in ihre Handtasche griff. Ein Blick in ...

mehr