Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach versuchtem Pkw-Diebstahl

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Grünewaldstraße

27.07.2022, 22.30 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie zwei Männer ein Fahrzeug aufbrachen.

Am Mittwochabend fielen einem Anwohner im Östlichen Ringgebiet zwei Personen auf, die sich an einem am Straßenrand geparkten VW Touran aufhielten. Weil ihm die Situation merkwürdig erschien, beobachtete er zunächst die beiden Männer. Als er jedoch ein verdächtiges Geräusch wahrnahm, alarmierte er die Polizei. Kurz darauf, verließen die unbekannten Männer den Tatort.

Nachdem der Zeuge seine Beobachtungen der Polizei geschildert hatte, setzte er seinen Weg fort. Hierbei entdeckte er die beiden Verdächtigen ein zweites Mal und informierte erneut die Polizei.

Die Täter flüchteten daraufhin erst zu Fuß und dann mit einem Auto. Gemeinsam mit dem Zeugen konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe zum Tatort in einer Seitenstraße das genutzte Fahrzeug sowie einen der beiden Beschuldigten antreffen.

Es handelte sich um einen 68-jährigen Mann. Er wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Die Polizeibeamten führten an dem VW Touran eine Spurensuche durch, das Aufbruchsspuren aufwies.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 68-Jährige wieder aus den Maßnahmen entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem schweren Kraftfahrzeugdiebstahl.

