POL-BS: Sportkajak entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilmerdingstraße

12. bis 21.07.2022

Das hochwertige Sportgerät wurde von der deutschen Nationalmannschaft genutzt und ist ein Unikat.

Nachdem das Kajak am 12. Juli das letzte Mal gefahren wurde, legten es die Eigentümer in ihrem Garten ab. Das Grundstück grenzt direkt an die Oker. Etwa zehn Tage später mussten sie den Diebstahl ihres Einsitzers feststellen und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Diese sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden und Verbleib des Kajaks geben können.

Es ist

- 3,5 m lang und 60 cm breit - schwarz und an den Seiten blau - trägt die Aufschriften "Kriesinger", "Vajda", "Scholz", "GER"

Das Kajak hat einen Wert von etwa 1500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter 0531/476-3115

