POL-DO: Graffiti an Hauswand einer Jugendfreizeitstätte - Ingewahrsamnahme zweier Minderjähriger

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1073

Am Freitagabend (30. September) ist die Dortmunder Polizei einem Hinweis zu einer Farbschmiererei an einer Jugendfreizeitstätte in Lütgendortmund nachgegangen. Ein Zeuge meldete Jugendliche, die offensichtlich ein Graffiti an einer Hauswand an der Straße Marienborn angebracht haben. Im Rahmen der Fahndung konnten die alarmierten Polizisten zwei junge Männer antreffen und in Gewahrsam nehmen.

Der Zeugenhinweis erreichte die Polizei kurz nach der Tat gegen 19:30 Uhr. Vor Ort stellten die Beamten ein augenscheinlich frisch angebrachtes Graffiti fest. Zeitgleich fahndete eine weitere Streifenwagenbesatzung nach den mutmaßlichen Tätern. Wenig später konnten die Einsatzkräfte zwei Personen an der Westermannstraße antreffen, die der Personenbeschreibung entsprachen und offensichtlich vom Rennen außer Atem schienen.

Die Polizisten nahmen die beiden 13-Jährigen aus Dortmund in Gewahrsam und brachten sie zur Wache. Von dort erhielten die Erziehungsberechtigten Kenntnis und die Minderjährigen wurden in deren Obhut übergeben.

Der Sachschaden wird in etwa auf 500 Euro geschätzt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung liegt vor.

