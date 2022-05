POL-BI: Bielefelder Fall bei "Aktenzeichen XY ...ungelöst"

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überführten am Freitag, 06.05.2022, einen Bielefelder, als er versuchte, an der Herbert-Hinnendahl-Straße ein Fahrrad zu stehlen. Die beiden Mitarbeiter hielten sich gegen 22:45 Uhr an dem Parkhaus der Stadthalle auf und bemerkten einen Mann an einem dort abgestellten Pedelec. Der polizeibekannte, 34-jährige Bielefelder hatte gerade einen ...

