Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Unfall auf Autobahn

Aalen (ots)

Crailsheim: Kabel entwendet

Zwischen Donnerstagnachmittag 16:30 Uhr und Montagvormittag 08:00 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einer Baustelle in der Roßfelder Straße. Dort entwendete er Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Satteldorf: Einbruch

Zwischen Samstagabend 18 Uhr und Montagvormittag 08:50 Uhr hebelte ein Dieb ein Fenster eines Outlets in der Industriestraße auf und gelangte so in das Gebäude. Dort entwendete er 45 Euro aus einer Kaffeekasse und entfernte sich anschließend. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Gartenhütten aufgebrochen

Zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagvormittag 09:30 Uhr brach ein Täter insgesamt drei Gartenhütten in der Breiteichstraße auf Dort entwendete er mehrere Getränkeflaschen, sowie Zigaretten und verursachte Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 200 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Fichtenberg: Unfall auf Autobahn - Verursacher offenbar übermüdet

Offenbar aus Übermüdung wechselte ein 31-jähriger Fahrer eines Fiat-Kleinlasters am Montag kurz vor 5:00 Uhr auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Ulm zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl und der Anschlussstelle Ellwangen beim Überholen eines Sattelzuges zu früh von der linken auf die rechte Fahrbahn. Dabei kollidierte der Kleinlaster mit einem hier fahrenden Iveco-Sattelzug eines 40-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß wurde der Sattelzug nach rechts abgewiesen, fuhr über den Standstreifen und beschädigte letztlich die Außenleitplanke. Der Kleinlaster wurde in Richtung der Mittelleitplanke abgewiesen, bevor er ebenfalls auf dem Standstreifen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde ein 20-jähriger Beifahrer in dem Fiat-Kleinlaster leicht verletzt. Er musste von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell