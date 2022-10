Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schülerin angegangen, Sachbeschädigungen, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Schülerin angegangen

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:25 Uhr wurde eine 18-jährige Schülerin von zwei Schülern und zwei Schülerinnen an einer Bushaltestelle in der Berliner Straße geschlagen und getreten. Dabei wurde sie leicht verletzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Rot am See: Marktstände beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 19:15 Uhr und 08:30 Uhr beschädigte ein Vandale zwei Marktstände auf einem Festgelände in Musdorf. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 950 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Freitagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Bergwerkstraße auf dem Parkplatz eines Jugendwerks geparkten Ford. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr einen im Neißeweg geparkten Mercedes. Indem er ein Loch in den Lack des Fahrzeugs schlug, verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell