Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mülltonne an Tankstelle in Brand gesetzt

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Dienstag, dem 05.07.22, zündete zwischen 01.35 Uhr und 01.45 Uhr ein Unbekannter eine Mülltonne hinter einer Tankstelle an der Wüllener Straße in Ahaus an. Der Brand konnte durch einen Mitarbeiter der Tankstelle gelöscht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

