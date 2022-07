Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Supermarkt

Bocholt (ots)

Vergeblich wollte ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag, dem 05.07.22, in einen Supermarkt an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Bocholt eindringen. Gegen 3.40 Uhr verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Gebäude, in dem sich ebenfalls Wohneinheiten befinden. Der Täter gelangte in den Hausflur, da er die Tür problemlos aufdrücken konnte - ein eingeklemmter Ast hatte verhindert, dass die Tür ins Schloss fiel. Im Treppenhaus befindet sich eine Brandschutztür, die zum Supermarkt führt. An dieser hat der Täter sich zu schaffen gemacht; es konnten erhebliche Hebelspuren festgestellt werden. Die Person wird wie folgt beschrieben: circa 1,85 bis 1,90 Meter groß, sehr schlanke Statur, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover/Hoodie, einer schwarzen Hose, weißen Socken, schwarzen Halbschuhe oder Pantoffeln, Handschuhen. Zudem hatte er sich mit einer Sturmhaube maskiert und ein Brecheisen mitgeführt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

