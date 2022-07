Ahaus (ots) - Zwei Hydraulikschläuche abmontiert haben Unbekannte am Wochenende an einem Bagger in Ahaus-Wüllen. Zu der Tat kam es zwischen Freitag, 01.07.2022, und Montag, 04.07.2022, auf einer Baustelle am Düwing Dyk (K20). Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) ...

