POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Sattelzug brennt nach Motordefekt aus

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein Sattelzug ist am Freitagmorgen auf der B462 zwischen der Talstadt und Sulgen ausgebrannt. Grund hierfür war offenbar ein technischer Defekt am Motor der über 500 PS starken Zugmaschine. Der 69-jähriger Fahrer des 40-Tonners und des mit Sand beladenen Aufliegers bemerkte gegen 10 Uhr auf der Bergfahrt kurz vor der Ausfahrt in die Schramberger Straße einen Leistungsverlust des Motors und danach Qualm hinter der Fahrerkabine. Er konnte das Fahrzeug noch abstellen und verlassen, bevor letztendlich zunächst der Motor und dann die komplette Zugmaschine ausbrannte. Die Feuerwehren Schramberg und Sulgen kamen mit 7 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Während den Löscharbeiten musste die B462 komplett gesperrt werden. Später wurde der Verkehr halbseitig von der Straßenmeisterei an dem Brandort vorbeigeführt. Wegen dem auslaufenden Dieseltreibstoff musste auch das Umweltschutzamt Rottweil tätig werden. Die Bergung des Lastwagenwracks und die Reinigung der Fahrbahn dauerte bis in die Abendstunden. Bis zur Instandsetzung der Fahrbahn gibt es für einige Zeit an der Brandstelle noch Behinderungen. Die Polizei geht von einem Brandschaden am Lastwagen und notwendigen Instandsetzungsarbeiten an der Straße in Höhe von 100.000 Euro aus.

