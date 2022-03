Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkrs. TUT) Fendt-Traktor von Baustelle gestohlen

Bild-Infos

Download

Neuhausen ob Eck / VS-Schwenningen (ots)

Ein Traktor der Marke "Fendt" im Zeitwert von über 50.000 Euro ist in der Nacht zum Freitag von einer Baustelle im "take-off-Gewerbepark" gestohlen worden. Der schwere grüne Schlepper von Typ 926 war mit dem amtlichen Kennzeichen UL-JH 926 zugelassen. Nachdem am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr der Diebstahl des Fahrzeugs bemerkt wurde, hat die Kriminalpolizei Tuttlingen die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass das Fahrzeug in den Spittelbronner Weg nach VS-Schwenningen gefahren oder transportiert wurde. Am Freitagnachmittag ergaben sich Hinweise, wonach sich der Schlepper in Stühlingen im Landkreis Waldshut befand. Danach verliert sich seine Spur. Die Kriminalpolizei Tuttlingen bittet unter Telefon 07461 9410 um Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib des Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell