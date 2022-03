Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall mit zwei überschlagenen Autos fordert eine schwer- und eine leichtverletzte Person (11.03.2022)

Engen, A81 (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Engen haben sich am Freitagmorgen zwei Autos überschlagen. Ein 33-jähriger Mann wollte gegen 07.20 Uhr mit einem Ford EcoSport an der Anschlussstelle Engen auf die A81 in Richtung Singen auffahren. Da sich bereits ein Fahrzeug vor ihm befand, wechselte der 33-Jährige gleich auf die Überholspur. Hierbei übersah er einen von hinten auf der linken Spur nahenden BMW eines 19 Jahre jungen Mannes und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß überschlugen sich beide Autos und kamen nach rund 170 m auf dem Dach zum Liegen. Der 33-jährige Fahrer des Fords erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der BMW-Fahrer zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Dieser wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Abschleppdienste kümmerten sich um die total beschädigten Autos. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme und zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell