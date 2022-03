Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, B33, Lkr. Konstanz) Auto zwischen zwei Lastwagen geraten (11.03.2022)

Reichenau (ots)

Glück im Unglück gehabt hat eine Autofahrerin bei einem Unfall, der sich am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 33 bei Reichenau ereignet hat. Eine 44-jährige Frau war mit einem Renault Megane auf der B 33 von Konstanz in Richtung Radolfzell unterwegs. Auf Höhe der Insel Reichenau hielt ein vor ihr befindlicher Lastwagenfahrer verkehrsbedingt an. Sie bremste ebenfalls. Ein hinter dem Renault nahender 60 Jahre alter Brummi-Fahrer erkannte die Situation zu spät, fuhr in das Heck des Autos und schob den Megane auf den vorderen Lastwagen. Die Frau verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

