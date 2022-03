Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Feuerwehr rückt zu Kaminbrand aus

Deißlingen (ots)

Zu einem Kaminbrand in der Schützenstraße ist die Feuerwehr Deißlingen am Donnerstagabend ausgerückt. Dort bemerkte der Besitzer eines Wohnhauses gegen 20.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung an seinem Kamin, weswegen er die Feuerwehr verständigte. Wie die Feuerwehr feststellte, kam es jedoch zu keinem offenen Feuer. Lediglich ein Holzbalken, welcher in der Wand vom Kamin verbaut war, hatte sich stark erhitzt und angefangen zu rauchen. Um diesen abzukühlen, musste eine Wand geöffnet werden. Dadurch entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen alarmiert.

