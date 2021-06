PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Alarmanlage verscheucht Einbrecher +++ Diebe entwenden Pedelecs +++ Nummernschilder gestohlen +++ Auto rollt gegen Hauswand

1. Alarmanlage verscheucht Einbrecher,

Oberursel, Gablonzer Straße, 04.06.2021, gg. 23.00 Uhr

(pa)In Oberursel versuchten Einbrecher am späten Freitagabend, in eine Lagerhalle einzudringen. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich die Tat gegen 23.00 Uhr. Die Täter stiegen auf das Dach einer in der Gablonzer Straße nahe eines Einkaufsmarktes gelegenen Halle einer Firma. Beim Versuch, durch ein Dachfenster in das Gebäude zu gelangen, schlug die Alarmanlage an, woraufhin die Unbekannten von der weiteren Tatausführung abließen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diebe stehlen Pedelecs,

Oberursel, Weißkirchen, Sudetenstraße, 07.06.2021, 21.00 Uhr bis 08.06.2021, 07.15 Uhr

(pa)Zwei Elektrofahrräder wurden in der Nacht zum Dienstag in Weißkirchen gestohlen. Die beiden Pedelecs standen zur Tatzeit im Hof vor einem Wohnhaus in der Sudetenstraße und waren mittels eines Kettenschlosses miteinander verbunden. Dies konnte die Täter jedoch nicht davon abhalten, die Räder samt Schloss zu entwenden. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

3. Nummernschilder gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Kreuzweg, 07.06.2021, 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag stahlen Unbekannte im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf die Kennzeichenschilder eines Pkw. Die Tat ereignete sich im kurzen Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr im Kreuzweg in Höhe des Waldfriedhofs. Dort war ein Hyundai i10 geparkt, an dem die Diebe sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichenschild abmontierten und entwendeten. Die gestohlenen Schilder tragen das amtliche Kennzeichen "HG-RW 1949". Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Auto rollt gegen Hauswand,

Weilrod, Hasselbach, Mittelstraße, 07.06.2021, gg. 19.10 Uhr

(pa)In Weilrod Hasselbach geriet am Montagabend ein Pkw ins Rollen, wodurch ein Sachschaden von insgesamt rund 3.500 Euro entstand. Die Fahrerin eines SUV parkte ihr Fahrzeug in einer Parkbucht in der Mittelstraße, offenbar ohne es ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern. So kam der Wagen auf der abschüssigen Straße ins Rollen. Der Pkw rollte rückwärts die Straße hinab und stieß schließlich mit dem Heck gegen die Hauswand eines Gebäudes der Kirchengemeinde. Neben der Fassade wurde durch den Aufprall auch ein Schaukasten beschädigt.

