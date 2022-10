Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: 12-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 12-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zu. Gegen 7.30 Uhr befuhr der Junge mit seinem Rad in der Zebertstraße auf einen geparkten Opel Meriva auf, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Der 12-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Westhausen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Mercedes Benz übersah ein 68-Jähriger am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr den Lkw eines 33-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Auf rund 2000 Euro beläuft sich der Schaden, den ein 40-Jähriger am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw auf einem Parkplatz in der Baiershofener Straße einen Pkw beschädigte.

Ellwangen: 4000 Euro Sachschaden

Ein 52-Jähriger beschädigte am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr mit seinem Lkw beim Rangieren einen in der Marienstraße geparkten Audi A4, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einparken

Im Parkhaus in der Bürgerstraße beschädigte ein 86-Jähriger am Montagmorgen gegen 10 Uhr mit seinem Audi einen geparkten VW Eos, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand.

Eschach: Zu weit links gefahren

Auf dem Verbindungsweg zwischen Kemnaten und Waldmannshofen kam es am Montagvormittag gegen 10.25 Uhr im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß eines Ford Fusion und eines Suzuki, die von 34 und 18 Jahre alten Autofahrern gelenkt wurden. Bei dem Unfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

