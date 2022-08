BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter schlägt Zugbegleiter

Lauffen am Neckar (ots) - Am gestrigen Montagmittag kam es in Lauffen am Neckar zu einem außerplanmäßigen Halt eines Regionalexpresses auf dem Weg nach Würzburg, da eine bislang unbekannte Person die Gleise überquerte. Ein durchfahrender Regionalexpress auf dem Weg von Bietigheim-Bissingen in Richtung Würzburg musste am gestrigen Montag (15.08.2022) gegen 13:40 Uhr eine Schnellbremsung bei einer Geschwindigkeit von ca. 110km/h durchführen, da eine bislang unbekannte ...

