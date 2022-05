Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 21.05.22

Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Brand in Dörverden

Dörverden - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitagabend, 20.05.22, gegen 23 Uhr ein Stapel aus Ästen und dünnen Baumstämmen in der Straße Hespenkamp in Dörverden in Brand. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Waldstück kann durch die Feuerwehr verhindert werden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer Verden - Am Freitag, 20.05.22, ereignete sich um 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Waller Heerstraße in Verden/Walle. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Langwedel verließ mit seinem VW das Gelände einer Tankstelle und wollte über die Große Ringstraße nach links in die Waller Heerstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 23-jährigen Rennradfahrer, der von Verden kommend in Richtung Rotenburg auf dem Radweg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Landkreis Osterholz

Verkehrsteilnehmer stoppen alkoholisierte Autofahrerin

Lilienthal - Dem beherzten Eingreifen einiger Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass am Freitagmorgen eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt werden konnte. Die 47-jährige Lilienthalerin war gegen 09:00 Uhr mit ihrem Pkw, einem schwarzen Suzuki Jimny, im Bereich Frankenburg unterwegs und fiel durch ihre Fahrweise auf. Als sie den Pkw stoppte hinderten zwei Zeugen sie an der Weiterfahrt. Die stark alkoholisierte Frau konnte der eintreffenden Polizei übergeben werden. Hierbei wurde festgestellt, dass sie deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war ihr nicht mehr möglich. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Personen, denen der Pkw wegen seiner Fahrweise ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Lilienthal, Tel. 04298465660, in Verbindung zu setzen.

