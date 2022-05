Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Auto landet nach Kollision auf der Seite - Riesstraße nach folgenschwerem Zusammenstoß gesperrt++

Ritterhude (ots)

Nach einem folgenschweren Zusammenstoß von zwei Autos musste die Riesstraße am Freitagmorgen für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr örtlich ab, dennoch kam es zu erheblichen Behinderungen. Ursache für die Sperrung war ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge der VW-Golf einer 70-jährigen Frau in Höhe der Volksbank auf der Seite landete. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wollte die Rentnerin einem 19-jährigen Fahranfänger ausweichen, der sich vom Parkstreifen in den fließenden Verkehr Richtung Bremen einfädeln wollte und dabei den hinter ihm in gleicher Richtung fahrenden VW-Golf der 70-Jährigen offensichtlich übersehen hatte. Durch den Zusammenstoß beiden Fahrzeuge wurde das BMW Cabriolet des 19-Jährigen noch gegen einen geparkten Audi geschoben. Der VW-Golf mit der 70-Jährigen hingegen fuhr über den Kantstein, wurde dadurch hochgeschleudert und stürzte auf die Fahrerseite, so dass die Fahrerin ihr Auto nicht eigenständig verlassen konnte. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten die verletzte Frau über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug holen. Ein Rettungswagen brachte sie mit Schnittverletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher überstand den Zusammenstoß unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird von der Ritterhuder Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt.

